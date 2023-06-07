ua ru
Ср, 07 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Результати виборів до складу Радбезу ООН: Білорусь програла Словенії

Новость на русском →
Середа 07 червня 2023 06:07
Результати виборів до складу Радбезу ООН: Білорусь програла Словенії Фото: оновлений склад Ради Безпеки ООН (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Генеральна Асамблея Організації Об'єднаних Націй обрала нових членів до складу Ради Безпеки. У східноєвропейській групі Словенія набрала більше голосів, ніж Білорусь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Місця у Радбезі ООН отримали: від африканських країн - Алжир і Сьєрра-Леоне, від Тихоокеанського регіону - Південна Корея, від Латинської Америки - Гаяна, від Східної Європи - Словенія.

Рада Безпеки є єдиним органом ООН, який може приймати юридично обов’язкові рішення, такі як запровадження санкцій і дозвіл на застосування сили. Вона має п'ять постійних членів з правом вето: Великобританію, Китай, Францію, Росію та Сполучені Штати.

Для забезпечення географічного представництва місця розподіляються між регіональними групами. Якщо кандидати не мають конкурентів у своїй групі, їм все одно потрібно заручитися підтримкою більше ніж двох третин Генеральної Асамблеї.

Гайана отримала 191 голос, Сьєрра-Леоне - 188, Алжир - 184 голоси, Південна Корея - 180.

Від східноєвропейської групи на місце в Раді Безпеки претендували Словенія та Білорусь. В результаті виборів Словенія набрала 153 голоси, а Білорусь лише 38.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ООН
NEWS
Українські військові успішно контратакують на Бахмутському напрямку: карти боїв ISW
Українські військові успішно контратакують на Бахмутському напрямку: карти боїв ISW
DAILY
Арсенал терору. Чому Росія активізувала обстріли і скільки в неї залишилось ракет
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Арсенал терору. Чому Росія активізувала обстріли і скільки в неї залишилось ракет