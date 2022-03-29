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В результате вражеских обстрелов в Луганской области разрушены 20 домов, есть погибший и раненые

Фото: последствия вражеского обстрела в Луганской области (t.me/luhanskaVTSA)
Автор: Владимир Костырин

В Луганской области российские войска обстреливали Лисичанск, Новотошковское, Щедрищево, Нижнее. Произошли возгорания и разрушения жилых домов, а утром на территории одного из лесхозов возле Северодонецка вспыхнул пожар.

Об этом 29 марта сообщает РБК-Украина, ссылаясь на главу Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая.

"Вновь погибают мирные жители, есть раненые, десятки спасенных жизней и много разрушенных квартир. Каждый разрушенный дом - это 30, 50, 100 семей без крова. Наши дома уносит "русский мир"", - пишет чиновник в Telegram.

Так, в Нижнем погиб один человек - по этому населенному пункту российские войска ударили из "Градов" вечером в понедельник.

В Северодонецке спасатели извлекли из-под завалов нескольких домов 20 пострадавших местных жителей. В течение суток в результате обстрелов произошло возгорание домов в Лисичанске, Новотошковском и Щедрищевом. Были разрушены около 20 домов.

"На фронте нам удалось отразить 7 атак врага, уничтожить 12 танков, 10 БМП и 3 единицы автомобильной техники. Мы продолжаем удерживать оборону", - рассказал глава ОВА.

Также Гайдай сообщил, что этим утром еще один пожар возник на территории одного из лесхозов недалеко от Северодонецка.

Последствия вражеского обстрела в Луганской области (фото: t.me/luhanskaVTSA)

Ранее сообщалось, что 28 марта в Рубежном и Попасной продолжались уличные бои между бойцами ВСУ и российскими захватчиками.

Также мы писали, что 26 марта по Лисичанску российские оккупанты ударили "Точкой-У" и "Градами".

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ЛуганскСеверодонецкЛисичанскПожарВойна России против Украины