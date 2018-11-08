В результаті стрілянини під Лос-Анджелесом поранено 11 осіб

Фото: поліція на місці стрілянини в Таузенд-Оксі (twitter.com/studentspills)

На даний момент немає підтверджених даних про летальні випадки

В результаті стрілянини у ресторані в Таузенд-Оксі під Лос-Анджелесом (Каліфорнія, США) поранення отримали 11 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.

Повідомляється, що, за даними місцевої влади, в результаті стрілянини у ресторані поранено 11 осіб, у тому числі заступника шерифа. На даний момент інформація про летальні випадки не підтверджена.

Зазначимо, невідомий відкрив стрілянину в ресторані Borderline Bar & Gril. За даними поліції, нападник здійснив близько 30 пострілів. Очевидці описують його як молодого чоловіка віком за 20 років близькосхідної зовнішності в чорному одязі і з бородою.

Нагадаємо, в середині жовтня в Техасі в результаті перестрілки на святкуванні дня народження загинули чотири особи. Незабаром один з підозрюваних був затриманий, ним виявився 20-річний хлопець. Всі загиблі були членами однієї сім'ї.

До цього у Флориді в торговому центрі Bell Tower Shops, який розташований в місті Форт Майєрс, сталася стрілянина, в результаті якої дві особи загинули і двоє були поранені.