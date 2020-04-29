В результате снайперского обстрела на Донбассе травмирован украинский военный

На Донбассе в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации боевое травмирование получил украинский военный. Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

Сообщается, что боевики 29 апреля обстреляли позиции ООС вблизи Новомихайловки.

"Вследствие враждебного снайперского огня один украинский защитник получил боевое травмирование. Воина было доставлено в медицинское учреждение и оперативно оказана квалифицированная помощь. Состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное", - сообщили в ООС.

В ответ украинские военные открыли прицельный огонь с использованием штатного вооружения. Потеря боевиков уточняются.

Напомним, за прошлые сутки, 28 апреля, боевики 17 раз обстреляли позиции Объединенных сил. В частности, обстрелы совершались из запрещенных артиллерийских систем калибров 152 мм и 122 мм, минометов 120 мм и 82 мм.

В результате обстрелов в Луганской области погиб один украинский военный. Он получил смертельное осколочное ранение.

Также сообщалось, что на майские праздники боевики готовят провокации обострения ситуации на Донбассе.