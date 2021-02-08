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В результате сильных снегопадов в Германии пострадали 9 человек

Автор: Инна Собора

Сильные ветры, снегопады и гололед в северной и центральной Германии привели к транспортному коллапсу. Гололед на дорогах вызвал несколько дорожно-транспортных происшествий, в результате чего пострадали 9 человек.

Об этом сообщает DW.

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В федеральных землях Северный Рейн - Вестфалия и Нижняя Саксония из-за непогоды частично ввели запрет на передвижение грузовых автомобилей по автобанам. Мера действует до 12:00 8 февраля.

В городах Бохум, Гельзенкирхен, Мюльхайм-ан-дер-Рур и Эссен в Северном Рейне - Вестфалии наблюдаются перебои в работе общественного транспорта. Также ограничено железнодорожное сообщение.

В нижнесаксонском Ильцене сделал вынужденную остановку поезд, следовавший в направлении Ганновера. 25 пассажиров провели ночь в поезде.

Кроме того, из-за непогоды произошел сбой в работе центра вакцинации против COVID-19 в Зангерхаузене. Достаточное для процедур число сотрудников может не добраться до работы.

Ранее сообщалось, что из-за снегопада в Германии возник транспортный хаос.

РБК-Украина писало, что во Львове из-за снегопадов отменили ряд авиарейсов, а во Львовской области ввели ограничения на движение грузовиков в ночь на 8 февраля.

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