В результате сильной бури во Львове пострадал человек

Отмечается, что после ливня была затоплена одна улица и десять частных домов. Буря сорвала крыши с 8 жилых домов и административного здания. Общественный электротранспорт временно прекратил работу.

В частности, ГСЧС пишет о пострадавшем человеке в результате падения дерева. Неподалеку от церкви Святого Юра дерево упало на несколько автомобилей.

"Метеорологическая станция Львова отметила шквальные усиления ветра с максимальными порывами 27 м/с", - отмечает прессслужба гидрометеорологического центра.

Также патрульная полиция сообщила об освобождении двух женщин из затопленного перехода на улице Городоцкой-Выговского.

"На 612 км автодороги М — 06 (Киев-Чоп) упало дерево на проезжую часть, движение полностью блокировалось. В течение часа мы, ГСЧС и дорожные службы восстановили проезд на трассе международного значения”, - пишет пресс-служба органа.

В ЛКП "Львовэлектротранс", со своей стороны, отметили, что подачу тока возобновят лишь после полного прекращения непогоды.