В результате шторма на Мадагаскаре погибли 17 человек

В результате тропического шторма на Мадагаскаре погибли 17 человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информацию местных властей.

"По меньшей мере 17 человек погибли, когда тропический шторм ударил по восточному Мадагаскару в выходные дни", - говорится в сообщении.

Как сообщается, тропический шторм Eliakim ударил по острову Мананара, в 635 км к северо-востоку от столицы Мадагаскара Антананариву.

Напомним, ранее сообщалось, что 8 марта 2018 года в США в штате Нью-Джерси почти 250 тысяч человек остались без электроснабжения из-за снежного шторма. Это уже второй шторм за последние дни. В некоторых районах на севере штата толщина снежного покрова превышает полметра, а в центральных районах - более метра. Многие школы и предприятия не работали. Помимо Нью-Джерси, от снежного шторма страдают и другие штаты, включая Нью-Йорк, Коннектикут, Мэн, Род-Айленд, Вермонт, Нью-Гемпшир и Массачусетс.