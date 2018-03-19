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В результаті шторму на Мадагаскарі загинули 17 осіб

НовиниНадзвичайні події    19.03.2018 - 15:24
Фото: Мадагаскар (flickr.com/kevin_r)
Фото: Мадагаскар (flickr.com/kevin_r)

Тропічний шторм накрив Мадагаскар на вихідних

В результаті тропічного шторму на Мадагаскарі загинули 17 осіб. Про це повідомляє Reuters з посиланням на інформацію місцевої влади.

"Щонайменше 17 людей загинули, коли тропічний шторм вдарив по східному Мадагаскару у вихідні дні", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляється, тропічний шторм Eliakim вдарив по острову Мананара, в 635 км на північний схід від столиці Мадагаскару Антананаріву.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 8 березня 2018 року в США в штаті Нью-Джерсі майже 250 тисяч людей залишилися без електропостачання через сніговий шторм. Це вже другий шторм за останні дні. У деяких районах на півночі штату товщина снігового покриву перевищує півметра, а в центральних районах - більше метра. Багато шкіл і підприємства не працювали. Крім Нью-Джерсі, від снігового шторму страждають і інші штати, включаючи Нью-Йорк, Коннектикут, Мен, Род-Айленд, Вермонт, Нью-Гемпшир і Массачусетс.

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Теги: шторм, мадагаскар
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