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В результате двух взрывов в столице Сомали погибли 11 человек

Новости » Происшествия    16.06.2019 - 01:07
В результате двух взрывов в столице Сомали погибли 11 человек
Иллюстративное фото (pixabay.com/MarkusVogt)

Ответственность за теракт взяла на себя группировка "Аль-Шабаб", связанная с "Аль-Каидой"

В столице Сомали Могадишо в субботу, 15 июня, прогремели два взрыва, в результате которых погибли по меньшей мере 11 человек, 25 ранены. Об этом сообщила местная полиция, передает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Первый взрыв прогремел рядом с КПП у президентского дворца, в результате него погибли девять человек.

Еще два человека, предположительно террористы, погибли при взрыве бомбы в их автомобиле, который двигался в направлении аэропорта и остановился на КПП.

"Я стоял недалеко от взрыва и увидел, что несколько человек погибли, в том числе две женщины, пассажир и двое мужчин, некоторые из них были пожилыми людьми", - рассказал один из очевидцев теракта.

Ответственность за взрывы уже взяла на себя сомалийская экстремистская группировка "Аль-Шабаб", связанная с "Аль-Каидой".

Напомним, также в субботу, 15 июня, около границы Кении и Сомали подорвался автомобиль с полицейскими, в результате взрыва бомбы погибло по меньшей мере 11 полицейских. Бомба была заложена на обочине дороги и сдетонировала, когда там проезжал автомобиль правоохранителей.

 

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