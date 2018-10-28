В результаті заворушень на футбольному матчі в Дортмунді постраждали понад 40 осіб

Фото: поліція Німеччини (з відкритих джерел)

Інцидент стався на матчі чемпіонату Німеччини

Сорок п'ять людей поранені в результаті безладдя на матчі дев'ятого туру чемпіонату Німеччини з футболу між дортмундською "Боруссією" і берлінською "Гертою". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DPA.

Як повідомляється, заворушення виникли як на трибунах, так і в туалетах. Уболівальники гостьової команди по ходу матчу конфліктували з поліцією, фанати були озброєні держаками від прапорів. На гостьових секторах також була використана піротехніка. У перерві вболівальники атакували поліцейських в туалетах, де були зламані кілька дверей.

Всього п'ять поліцейських отримали поранення. Про те, скільки учасників інциденту було затримано, не повідомляється.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Маріуполі Донецької області на матчі місцевої футбольної команди з київським "Динамо" фанати влаштували сутички з поліцією, є затримані.

Після затримання кількох вболівальників "Динамо" на їх захист кинулися ультрас обох команд, у бік поліцейських, в тому числі, полетіли камені.