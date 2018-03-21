В результате авиаудара в сирийском Идлибе погибли 16 детей

Общее количество жертв достигло 20 человек

В результате авиаудара по востоку провинции Идлиб (Сирия) погибли 16 детей. Об этом сообщает Reuters.

Согласно сообщению, общее количество жертв удара авиации по селу Кафр Батих, входящему в зону деэскалации, достигло 20 человек.

Сирийская гумманитарная организация Белые Каски уточнила агентству, что дети погибли, спасаясь бегством из здания школы, попавшей под обстрел.

Наблюдатели Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека подтвердили количество погибших, добавив, что 15 жертв были из одной семьи.

В сообщении не указывается, чья именно авиация нанесла удары. Известно, что в этом районе осуществляет авианалеты как сирийская, так и российская авиация.

Идлиб - самая большая и самая густонаселенная провинция Сирии, которую все еще контролируют повстанцы, выступающие против президента Сирии Башара Асада.

Напомним, как сообщалось ранее, Турция создает новый наблюдательный пункт в сирийской провинции Идлиб.