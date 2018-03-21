В результаті авіаудару в сирійському Ідлібі загинули 16 дітей

Загальна кількість жертв досягла 20 осіб

В результаті авіаудару по сходу провінції Ідліб (Сирія) загинули 16 дітей. Про це повідомляє Reuters.

Згідно з повідомленням, загальна кількість жертв удару авіації по селу Кафр Батих, що входить в зону деескалації, досягла 20 осіб.

Сирійська гумманитарная організація Білі Каски уточнила агентству, що діти загинули, рятуючись втечею з будівлі школи, потрапила під обстріл.

Спостерігачі Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини підтвердили кількість загиблих, додавши, що 15 жертв були з однієї родини.

У повідомленні не вказується, чия саме авіація завдала ударів. Відомо, що в цьому районі здійснює авіанальоти як сирійська, так і російська авіація.

Ідліб - найбільша і найбільш густонаселена провінція Сирії, яку все ще контролюють повстанці, які виступають проти президента Сирії Башара Асада.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, Туреччина створює новий спостережний пункт в сирійській провінції Ідліб.