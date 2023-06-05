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За результатами перевірки укриттів будуть подальші звернення до президента, - Кличко

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Понеділок 05 червня 2023 10:44
За результатами перевірки укриттів будуть подальші звернення до президента, - Кличко Фото: мер Києва Віталій Кличко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Близько 100% укриттів мають безперешкодний доступ у Деснянському, Солом'янському та Оболонському районах. Від 20% до 27% притулків у Голосіївському, Печерському та Шевченківському районах таким доступом не забезпечено. Також від 49% до 80% укриттів у Деснянському, Солом'янському та Подільському районах перебувають у незадовільному стані.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на мера Києва Віталія Кличка за результатами перевірки понад 1600 укриттів об'єднаною комісією на ранок 5 червня.

Аналогічні дані зранку на нараді комісія надала міністру Олександру Камишину. Він також нагадав, що місто минулого і цього року виділило районам загалом 1,2 млрд грн на облаштування укриттів.

За результатами перевірки укриттів будуть подальші звернення до президента, - КличкоЗа результатами перевірки укриттів будуть подальші звернення до президента, - Кличко

"Звертаю увагу голів районних держадміністрацій: за результатами перевірки, щодо голів районів із найгіршими показниками будуть подальші звернення до Президента щодо кадрових рішень", - наголосив Кличко.

Наразі прокуратура та поліція Києва розслідують розкрадання грошей на ремонті укриттів, до яких можуть бути причетні голови райдержадміністрацій Києва, які призначаються та звільняються президентом.

Обстріли Києва

У травні Росія майже щодня завдавала ударів по столиці. Це були як запуски безпілотників, так і удари гіперзвуковими та балістичними ракетами.

На щастя, сили ППО вдало ліквідували всі цілі над столицею. Проте уламки ракет та дронів впали у декількох районах Києва.

Однак в ніч на 1 червня через падіння уламків одного зі снарядів в Деснянському районі загинули троє людей - дві жінки та дитина. Як пізніше виявилось, загиблі намагались потрапити в укриття, яке було зачиненим.

Поліція відкрила кримінальну справу через інцидент, а міський голова Віталій Кличко закликав на час слідства відсторонити від виконання обовʼязків голову Деснянського району.

Агентство розкривало усі подробиці трагедії, яка сталась в Деснянському районі Києва.

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Київ Віталий Кличко
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