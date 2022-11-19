Результат війни в Україні буде вирішальним для цього століття, - Пентагон

"Підсумки війни в Україні допоможуть визначити курс глобальної безпеки у цьому столітті", - сказав він.

Також Остін стверджував, що НАТО є оборонним союзом і не прагне конфронтації з Росією, не становить для неї загрози.

"Але ми не будемо втягнуті у війну. Ми підтримуватимемо Україну, - заявив глава Пентагону.

Остін додав, що США захищатиме кожен дюйм території НАТО та продовжить зміцнювати колективну оборону альянсу.