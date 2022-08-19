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У Резникова обвинили в дезинформации "анонимные источники" в Минобороны и ОП

Фото: заместитель министра обороны Анна Маляр(facebook.com/ganna.maliar)
Автор: Мария Кучерявец

Анонимные источники, на которые периодически ссылаются СМИ, сознательно ведут дезинформацию. Речь идет, в частности о тех, кого называют в медиа "неназванными лицами" в Минобороны и Офисе президента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя министра обороны Анну Маляр в Telegram.

"Если "наш источник в Офисе президента" и "неназванное лицо с Минобороны" - действительно существуют, то они начали играть свою игру и сознательно дезинформируют тех, кто на них ссылается. Потому что за последние несколько месяцев ни одного попадания в реальность", - написала она.

Напомним, ранее в СНБО опровергли слухи о так называемом "конфликте" между Офисом президента и Главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, которого сейчас хотят якобы "убрать". Там объясняют, что это является направленной кампанией российских спецслужб.

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