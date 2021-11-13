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Резников: строительство военно-морской базы в Бердянске нужно ускорить  

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Бердянск, Суббота 13 ноября 2021 15:13
Резников: строительство военно-морской базы в Бердянске нужно ускорить   Фото: министр обороны Украины Алексей Резников (t me OP_UA)
Автор: Юлия Бойко

Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что нужно ускорить строительство военно-морской базы в Бердянске. И противостоять намерению России оккупировать Азовское море.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Минобороны Украины.

Сообщается, что сегодня он ознакомился со строительством военно-морской базы "Восток", гидротехнических сооружений у причальной стенки и будущей казармы для морских пехотинцев. Он также заявил, что после оккупации Крыма и отдельных районов Донбасса и Луганской области Россия пытается де-факто оккупировать и Азовское море.

"Мы постоянно обращаем на это внимание, ведь это опасный прецедент для всего мира. Усиление наших возможностей в этом направлении и развитие Военно-морских сил в целом является одним из приоритетов... По окончании поездки мы проведем подробный анализ текущей ситуации. Будут даны соответствующие поручения, чтобы ускорить строительство базы ВМС в Бердянске", - добавил Резников.

Также сообщается, что на баланс Минобороны передадут участок площадью 3 гектара, где будет размещено командование базы и два дивизиона кораблей.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине могут построить две военно-морские базы на Черном и Азовском морях с привлечением британских компаний.

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Бердянск Алексей Резников
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