UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Резніков спростував інформацію про причетність України до підриву "Північного потоку"

Фото: міністр оборони Олексій Резніков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Український уряд не причетний до підриву російських газопроводів Nord Stream у Балтійському морі у вересні минулого року.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Це не наша діяльність", - сказав він журналістам у Стокгольмі перед зустріччю з міністрами оборони ЄС.

Нагадаємо, 7 березня впливове видання The New York Times оприлюднило матеріал, у якому стверджується, що за вибухом газопроводів "Північний потік - 1" та "Північний потік - 2" у Балтійському морі нібито стоять неурядові групи, до яких могли входити росіяни та українці.

Як стверджується у статті, нові розвідувальні дані США свідчать про причетність до диверсії "проукраїнської групи", до складу якої входили противники російського диктатора Володимира Путіна.

Водночас радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна не має нічого спільного з аварією в Балтійському морі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Північний потік-2Северный поток