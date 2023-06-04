Резніков розкритикував "мирний план" Індонезії: схожий на російський

Міністр оборони України Олексій Резніков відхилив так званий "мирний план", який запропонувала Індонезія. Він вважає, що план більше схожий на російський.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SCMP .

Відповідну заяву глава Міноборони зробив на безпековому форумі "Діалог Шангрі-Ла" у Сингапурі.

"Я постараюся бути ввічливим. Це схоже на російський план, а не на індонезійський", - сказав Резніков.

Міністр назвав ініціативи Індонезії "дивним планом", який з ним ніхто не обговорював. Резніков підкреслив, що низка країн готова організувати мирні переговори між Україною та РФ, але українцям потрібні "знаряддя, щоб ми закінчили цю війну".

Також Резніков у своєму виступі згадав про Китай, який, на його думку, як "старший брат" міг би переконати Росію припинити війну.

Що пропонує Індонезія

Міністр закордонних справ Індонезії Прабово Субіанто на саміті у Сингапурі представив так званий "мирний план" для України. Він передбачає припинення вогню, розведення сил на 15-кілометрову відстань, створення демілітаризованої зони та референдум на "спірних територіях".

Проте в МЗС та Офісі президента відхили план, нагадавши, що "спірних територій" немає, а є окуповані Росією українські території.

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