Резников предлагает Западу демилитаризовать европейскую часть России

Для возобновления отношений цивилизованного мира с Российской Федерацией нужна демилитаризация ее европейской части.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook министра обороны Алексея Резникова.

По его словам, сегодняшние ракетные удары доказывают, что для устранения угроз в краткосрочной перспективе необходимо развернуть в Украине эффективные системы противовоздушной и противоракетной обороны.

"Долгосрочный ответ также очевиден - условием диалога о возобновлении отношений цивилизованного мира с Россией должна стать демилитаризация как минимум европейской части государства-террориста. Глубина и параметры демилитаризации должны быть определены специалистами", - добавил Резников.