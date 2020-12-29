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Резников пояснил, когда можно будет назвать завершенной реинтеграцию в Украине

Вторник 29 декабря 2020 09:17
Резников пояснил, когда можно будет назвать завершенной реинтеграцию в Украине
Фото: Алексей Резников (facebook.com/reznikovoleksii)
Автор: Игорь Литвиненко

Процесс реинтеграции оккупированных территорий Украины можно будет считать завершенным после ликвидации на государственном уровне Министерства по вопросам реинтеграции. Однако этот процесс будет продолжительным.

Об этом вице-премьер-министр, министр реинтеграции Алексей Резников заявил в интервью "ТСН".

"Первым этапом будет то, что наши сервисные центры будут перенесены с линии соприкосновения и админграниц на российско-украинскую границу, когда наши прапоры подымут над всеми зданиями. Но главное, когда будет принято осознанное решение на государственном уровне о ликвидации Министерства по вопросам реинтеграции, потому что оно будет не нужно, вот это будет завершением реинтеграции", - пояснил Резников.

Напомним, ранее Резников сообщал, что для полной реинтеграции оккупированных территорий понадобится не менее 25 лет.

Также РБК-Украина писало, что для восстановления Донбасса украинскому правительству понадобится 20 миллиардов долларов.

Кроме этого Резников сообщал, что одним из вариантов для реализации минских соглашений по Донбассу рассматривается введение миротворцев.

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