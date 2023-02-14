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Резніков на полях "Рамштайну" зустрівся з міністрами оборони США та Нідерландів

Фото: міністр оборони України Олексій Резніков (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Міністр оборони України Олексій Резніков провів переговори зі своїми колегами зі США та Нідерландів - Ллойдом Остіном та Кайсою Оллонгрен. Зустрічі пройшли на полях засідання у форматі "Рамштайн" у Брюсселі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міноборони України.

Резніков після прибуття до Брюсселя провів двосторонню зустріч з міністром оборони США Ллойдом Остіном.

"Дякував за лідерство, яке дозволило об'єднати 50 країн-учасниць Контактної групи у форматі "Рамштайн" та залучити безпрецедентну допомогу всього вільного світу. Сподіваємось на продуктивну роботу з партнерами для послідовного збільшення можливостей сил оборони України", - заявив Резніков.

Він зазначив, що мета України незмінна – звільнення всіх наших територій у міжнародно визнаних кордонах, гарантії суверенітету та територіальної цілісності країни.

Також у Брюсселі відбулася зустріч українського міністра з головою Міноборони Нідерландів Кайсою Оллонгрен. У ході розмови Резніков подякував їй особисто і всьому народу Нідерландів за підтримку, яку країна надає Україні.

"Загальна вартість військової допомоги, наданої Нідерландами Україні, становить близько 1 млрд євро. Дякую за те, що ви робите і за те, що ще буде зроблено для посилення наших оборонних здібностей", - наголосив український міністр.

Як відомо, сьогодні відбудеться дев'ята зустріч у форматі "Рамштайн". Учасники коаліції з оборони України цього разу зберуться у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі, де може бути вирішено питання передачі авіації для українських військових.

Все, що відомо про сьогоднішній "Рамштайн" і що від нього чекати - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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