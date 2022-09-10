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Резников о переговорах с РФ: на Западе будут желающие "сохранить лицо Кремля"

Новина українською →
Киев, Суббота 10 сентября 2022 11:41
Резников о переговорах с РФ: на Западе будут желающие "сохранить лицо Кремля" Фото: министр обороны Украины Алексей Резников (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ростислав Шаправский, Милан Лелич, Руслан Гаращенко

Дверь для дипломатии и переговоров с РФ на Западе не закрыта даже после военных преступлений российской армии в Украине. Некоторые страны Европы хотят и дальше торговать с агрессором, имея зависимость от газа из РФ.

Об этом в интервью РБК-Украина сказал министр обороны Алексей Резников.

Вести с россиянами открытые переговоры пока "не модно", но со временем на Западе будут приверженцы подхода, который позволит "сохранить лицо Кремля". Впрочем, министр убежден, что при любом акте капитуляции, который Украина в свое время примет от России, военных преступников и отдающих преступления приказы политиков ждет трибунал и будущий "Нюрнберг", даже если будут судить заочно или посмертно.

По словам министра, если Украина и будет говорить о модели завершения этой войны с нашей победой, то только с серьезными партнерами и серьезным пониманием архитектуры безопасности для Украины в дальнейшем.

"Мы не верим россиянам, и не будем им верить, кто бы ни возглавлял Кремль завтра. Поэтому единственная вещь, которая может сбалансировать это уныние (а это на поколение, наши с вами правнуки будут помнить, кто такие россияне и не будут им верить) – это архитектура безопасности, гарантированная серьезными партнерами: Великобритания, США, страны Евросоюза, Турция. Система безопасности архитектуры, в которую мы с вами поверим, в отличие от Будапештского меморандума", - резюмировал Резников.

Напомним, ранее французский лидер Эммануэль Макрон заявил о необходимости "сохранить лицо России". В ответ президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что украинское общество не пойдет на уступки и не будет искать выход для Москвы.

Также советник главы ОП Михаил Подоляк ранее заявлял, что Украина не видит возможности завершить войну с "сохранением лица" России.

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