Резніков про передачу ракет Taurus Україні: не думаю, що на це піде рік

За словами міністра, він оптимістичний у питанні Taurus та бачить, що в майбутньому Німеччина передасть Україні ракети.

"Бо Німеччина справді серйозний партнер України у цій війні. І ми вже отримали з Німеччини багато дуже сучасних речей", - сказав Резніков.

Він також зазначив, що поставка не триватиме рік.

"Це справді складне питання. Але я не думаю, що це займе цілий рік", - заявив глава відомства.

Taurus для України

Низка німецьких чиновників уже протягом кількох місяців закликає до передання Україні далекобійних ракет Taurus, які здатні бити по цілях на відстані до 500 км.

При цьому уряд Німеччини поки що не ухвалює жодних рішень щодо поставок.

За даними ЗМІ, канцлер Олаф Шольц хоче модифікувати ракети, щоб українські війська не могли завдавати ударів територією Росії.

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