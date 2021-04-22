Резников: на оккупированном Донбассе не менее 400 000 человек с паспортами РФ

"Статистика постоянно меняется, они заявляют одно, мы проверяем - другое. Но минимум 400 000 (с российскими паспортами, - ред.) есть, это правда", - отметил он.

В то же время, по его словам, жители ОРДЛО с российскими паспортами не имеют постоянного места жительства в России. Более того, российская сторона на переговорах на всех уровнях продолжают утверждать, что Донецк и Луганск - это Украина.

"Люди, которые получили паспорта Российской Федерации, они в РФ бесправны. Если он завтра с этим паспортом приедет в Россию, его выгонят. Кроме верхушки боевиков. Ибо те, кто работают в оккупационной "власти", они получили регистрацию, мы видели паспорта тех, кто приходит на переговоры в ТКГ. Они с российскими паспортами, у них прописка - Ленинградская область, село какое-то, и якобы еще и все живут в одном доме", - подчеркнул Резников.

Он также добавил, что наличие на оккупированном Донбассе сотен тысяч "россиян" может стать формальным поводом для вторжения под предлогом якобы защиты, но министр надеется, что этого не произойдет.