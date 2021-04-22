Резников: на оккупированном Донбассе не менее 400 000 человек с паспортами РФ

На сегодня на оккупированном Донбассе насчитывается не менее 400 000 человек с паспортами Российской Федерации. При этом сценарий вторжения России под предлогом якобы их защиты на сегодня маловероятен.
Об этом в интервью "Украинской правде" заявил вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.
"Статистика постоянно меняется, они заявляют одно, мы проверяем - другое. Но минимум 400 000 (с российскими паспортами, - ред.) есть, это правда", - отметил он.
В то же время, по его словам, жители ОРДЛО с российскими паспортами не имеют постоянного места жительства в России. Более того, российская сторона на переговорах на всех уровнях продолжают утверждать, что Донецк и Луганск - это Украина.
"Люди, которые получили паспорта Российской Федерации, они в РФ бесправны. Если он завтра с этим паспортом приедет в Россию, его выгонят. Кроме верхушки боевиков. Ибо те, кто работают в оккупационной "власти", они получили регистрацию, мы видели паспорта тех, кто приходит на переговоры в ТКГ. Они с российскими паспортами, у них прописка - Ленинградская область, село какое-то, и якобы еще и все живут в одном доме", - подчеркнул Резников.
Он также добавил, что наличие на оккупированном Донбассе сотен тысяч "россиян" может стать формальным поводом для вторжения под предлогом якобы защиты, но министр надеется, что этого не произойдет.
Напомним, менее полугода назад Резников оценивал численность жителей ОРДЛО с российскими паспортами в 300 000 человек.
А замглавы администрации президента России Дмитрий Козак, который является переговорщиком в нормандском формате, заявлял, что Москва готова "встать на защиту" жителей Донбасса с российскими паспортами.