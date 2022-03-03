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Резников обратился к украинцам: никто не верил, что мы продержимся неделю

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Украина, Четверг 03 марта 2022 09:19
Резников обратился к украинцам: никто не верил, что мы продержимся неделю Фото: министр обороны Алексей Резников (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Министр обороны Алексей Резников обратился к гражданам Украины. Он поблагодарил всех за работу и поддержку, а также отметил, что вера мира в победу Украины постоянно растет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Минобороны в Facebook.

"168 часов. Уже целую неделю Украина дает отпор российским оккупантам. Никто. Осознайте это. Никто. Ни в России, ни на Западе не верил, что мы продержимся неделю. Единственные, кто верил - это мы с вами. Две трети украинцев до 24 февраля были уверены, что в случае полномасштабного вторжения России мы выстоим. Сегодня таких - почти 90%", - написал Резников.

Он подчеркнул, что на фронт держат не только военные и силы территориальной обороны, но и руководители военно-гражданских администраций и мэры, а также медики, спасатели, коммунальщики, железнодорожники, журналисты и финансисты.

"Вчера я призвал граждан к тотальному сопротивлению. Надо уничтожить коммуникации врага. Эти метастазы, которые он пытается протащить по нашей земле. Российские оккупанты испугались позорного поражения и начали совершать преступления против человечности. Они обстреливают больницы, убивают женщин и детей. Это уже не армия - это обычные трусы и террористы", - добавил министр обороны.

Напомним, в Генеральному штабе ВСУ рассказали об оперативной обстановке в разных регионах ситуацию на фронтах на начало восьми суток войны, которую Россия ведет против Украины с 24 февраля.

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