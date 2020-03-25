Резников назвал темы заседания ТКГ по Донбассу

Заседание ТКГ в Минске будет проходить по видеосвязи, главными темами будут - прекращение огня, разведение сил и средств, гуманитарные вопросы. Об этом заявил представитель Украины в политической подгруппе ТКГ в минской ТКГ Алексей Резников, передает РБК-Украина.

Резников отметил, что подгруппы работают со вторника и продолжат работу до четверга включительно.

"Насколько мне известно от моих коллег из других подгрупп, ввиду эпидемии коронавируса все происходит в формате конфколл - видеосвязи. Подгруппы работают со вторника и продолжат работу до четверга включительно", - рассказал он.

По его словам, на повестке безусловное прекращение огня, разведение сил и средств, гуманитарные вопросы, в том числе доступ международных организаций на временно оккупированные Россией территории Украины.

Напомним, Резников рассказал, что решение о создании консультативного совета с ОРДЛО может быть принято после консультаций с Германией, Францией и ОБСЕ.