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Резников о лишении гражданства за паспорт РФ: оккупация - это отдельная дискуссия

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Киев, Среда 28 июля 2021 16:21
Резников о лишении гражданства за паспорт РФ: оккупация - это отдельная дискуссия Фото: вице-премьер Алексей Резников (facebook com reznikovoleksii)
Автор: РБК-Украина

Инициатива о возможном лишении украинского гражданство за добровольное вступление в российское вряд ли будет применена в отношении украинцев в Крыму и на оккупированном Донбассе. В их случае не приходится говорить о добровольном гражданстве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление вице-премьера, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова в эфире "Украина 24".

По его словам, большое количество российских паспортов у украинцев в оккупации не означает, что они получили их добровольно.

"Многие из них делают это под принуждением - это их стратегия выживания. Вопрос отношения ко второму гражданству, которое приобретено во время пребывания в качестве заложника, - это предмет отдельной дискуссии, которые мы хотим нормировать в законе о переходном периоде", - добавил Резников.

Напомним, ранее сообщалось, что в Верховной раде зарегистрировали законопроект, которым предлагается лишать украинцев гражданства за добровольное получение российского паспорта.

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Донбасс Крым гражданство Алексей Резников
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