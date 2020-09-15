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Резников: об инспекции на украинских боевых позициях вблизи Шумов не было речи

Автор: Инна Собора

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников назвал мифом информацию о том, что должна была состояться инспекция вблизи Шумов на украинских боевых позициях. Он заявил, что об этом не было речи.

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Об этом Резников сказал в эфире ток-шоу "Свобода слова" на ICTV.

По его словам, речь шла о расследовании в качестве исключения, которое было согласовано со спецпредставителем ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе послом Хайди Грау. Было согласовано, что проведут расследование с возможностью на месте прийти в "серую зону" и посмотреть, свежая ли там раскопана траншея или уже старая.

"Речь не шла о посещении боевых позиций украинских Вооруженных сил. Речь шла о посещении совместно в режиме СЦКК, в присутствии представителей ОБСЕ этого места в "серой зоне". Ни о какой инспекции боевиками украинских боевых позиций речь не шла, и прошу этот миф не распространять", - сказал Резников.

Напомним, 9 сентября на заседании ТКГ договорились о проведении совместной инспекции украинских позиций вблизи Шумов. Это было предложение украинской стороны из-за обвинений со стороны боевиков "ДНР" в нарушении условий перемирия.

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что инспекция вблизи Шумов отменена после обстрелов.

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