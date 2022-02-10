Резников о блокировании РФ Черного и Азовского морей: ожидаем сильного ответа от партнеров
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Россия продолжает активную милитаризацию полуострова Крым. Перекрытие акваторий Азовского и Черного морей "для учений" - это тактика ползучей оккупации моря.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook- страницу министра.
Украина наблюдает и учения, и накопление оружия в связи с этим, отвод и ввод подразделений Вооруженных сил РФ, сообщил Резников.
"Если не будет совместной реакции мира на эти попытки давления, то подобную тактику Кремль и не только Кремль может применить во всем мире. Наши партнеры показали сильный ответ поставками оружия. Сейчас ожидаем не менее сильного ответа: когда корабли РФ не смогут спокойно заходить в цивилизованные порты,они поймут цену своей наглости", - заявил он.