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Резников о блокировании РФ Черного и Азовского морей: ожидаем сильного ответа от партнеров

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Киев, Четверг 10 февраля 2022 14:49
Резников о блокировании РФ Черного и Азовского морей: ожидаем сильного ответа от партнеров Фото: министр обороны Украины Алексей Резников (t me OP_UA)
Автор: Анастасия Рокитна

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Россия продолжает активную милитаризацию полуострова Крым. Перекрытие акваторий Азовского и Черного морей "для учений" - это тактика ползучей оккупации моря.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook- страницу министра.

Украина наблюдает и учения, и накопление оружия в связи с этим, отвод и ввод подразделений Вооруженных сил РФ, сообщил Резников.

"Если не будет совместной реакции мира на эти попытки давления, то подобную тактику Кремль и не только Кремль может применить во всем мире. Наши партнеры показали сильный ответ поставками оружия. Сейчас ожидаем не менее сильного ответа: когда корабли РФ не смогут спокойно заходить в цивилизованные порты,они поймут цену своей наглости", - заявил он.

Напомним, ВМС отреагировали на блокирование РФ Черного и Азовского морей.

Отметим, Украина выразила решительный протест РФ из-за блокирования судоходства в Черном и Азовском морях.

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Черное море Азовское море Алексей Резников Российская Федерация Украина
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