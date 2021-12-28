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Резниченко возглавил рейтинг глав ОГА по ответственности

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Днепр, Вторник 28 декабря 2021 10:57
Резниченко возглавил рейтинг глав ОГА по ответственности Фото: глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко (слева) (president.gov.ua)
Автор: Наталия Гурковская

Глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко, успевший выполнить 91% обещаний в этом году, стал самым эффективным губернатором 2021 года.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные исследования, которые опубликовал аналитический портал "Слово и Дело".

В тройку лидеров также вошли глава Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко и глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко.

По данным исследования, Резниченко в 2021 году дал 107 обещаний. Из них выполнил 97, еще три обещания - в процессе исполнения.

Основу его деятельности стало развитие инфраструктуры региона в рамках инициированной президентом Владимиром Зеленским программы "Большая стройка".

Так, за 2021 год во всех уголках области сдали около 100 объектов: школы, сады, амбулатории, стадионы, больницы, дороги.

Резниченко возглавил рейтинг глав ОГА по ответственности

За этот год в Днепропетровской области удалось открыть 9 стадионов и возвести с нуля 2 больших бассейна в Слобожанском и Никополе. Благодаря реконструкции и строительству детских садов появилось 500 дополнительных мест. Также было создано 16 новых сельских амбулаторий, в большинстве из них разместили жилье для семейного врача, чтобы привлечь специалистов в отдаленные населенные пункты.

В 2021 году по всей области восстановили более 550 км трасс, из них около 450 км – государственного значения. Крупнейшим событием в дорожной сфере стало открытие Южного обхода Днепра - дороги I категории с 4-мя полосами движения и 2-мя транспортными развязками, соединившей Запорожскую трассу Н-08 с Южным мостом.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что всего за этот год в рамках инициированной им программы "Большая стройка" восстановили и построили более 7 тыс. км дорог разного значения по всей стране.

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Резниченко
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