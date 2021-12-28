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Резніченко очолив рейтинг голів ОДА за відповідальністю

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Дніпро, Вівторок 28 грудня 2021 10:57
Резніченко очолив рейтинг голів ОДА за відповідальністю Фото: голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко (ліворуч) (president.gov.ua)
Автор: Наталія Гурковська

Очільник Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко, який встиг виконати 91% цьогорічних обіцянок, став найефективнішим губернатором 2021 року.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на дані дослідження, які опублікував аналітичний портал "Слово и Дело".

До трійки лідерів також увійшли голова Донецької обласної державної адміністрації Павло Кириленко та голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко.

За даними дослідження, Резніченко у 2021 році дав 107 обіцянок. З них виконав 97, ще три обіцянки - у процесі виконання.

Основу його діяльності став розвиток інфраструктури регіону в рамках ініційованої президентом Володимиром Зеленським програми "Велике будівництво".

Так, за 2021 рік у всіх куточках області здали майже 100 об'єктів: школи, садочки, амбулаторії, стадіони, лікарні, дороги.

Резніченко очолив рейтинг голів ОДА за відповідальністю

За цей рік у Дніпропетровській області вдалося відкрити 9 стадіонів та звести “з нуля” 2 великі басейни у Слобожанському та Нікополі. Завдяки реконструкції та будівництву дитячих садочків, з’явилося 500 додаткових місць. Також було створено 16 нових сільських амбулаторій, в більшості з них розташували житло для сімейного лікаря, щоб залучити спеціалістів у віддалені населені пункти.

У 2021 році по всій області відновили понад 550 км трас, з них близько 450 км - державного значення. Найбільшою подією в дорожній сфері стало відкриття Південного обходу Дніпра - дороги I категорії з 4-ма смугами руху і 2-ма транспортними розв’язками, яка з’єднала Запорізьку трасу Н-08 з Південним мостом.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що загалом за цей рік у рамках ініційованої ним програми "Велике будівництво" відновили та збудували понад 7 тис. км доріг різного значення по всій країні.

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