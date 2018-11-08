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Резниченко: строительство хирургического корпуса Центра матери и ребенка в Днепре на финише

Новости » Политика    08.11.2018 - 15:04
Фото: Валентин Резниченко (пресс-служба)
Фото: Валентин Резниченко (пресс-служба)

Корпус будет открыт в этом году

В Днепре завершается строительство хирургического корпуса Центра матери и ребенка им. Руднева. Об этом рассказал председатель Днепропетровской облгосадминистрации Валентин Резниченко, сообщает его пресс-служба.

"Развитие страны - приоритет президента Украины Петра Порошенко. Мы коренным образом изменили подход к восстановлению инфраструктуры области. Строим новые детские садики. Старые дороги не латаем - заменяем все дорожное покрытие. Если реконструируем больницы - то восстанавливаем их уже практически "с нуля". Один из таких примеров - хирургический корпус Центра матери и ребенка им. Руднева в Днепре. За два года превратили развалины в современную больницу. Работы уже на финише. Открытие - в этом году", - заявил Резниченко.

Резниченко: строительство хирургического корпуса Центра матери и ребенка в Днепре на финише

В новом здании вместо одной операционной будет шесть. Уже закуплено и устанавливается новое оборудование: ангиограф и наркозно-дыхательная аппаратура. Также в оперблоке будет установлена современная система подачи воздуха, автоматические двери, антибактериальное покрытие стен.

Резниченко: строительство хирургического корпуса Центра матери и ребенка в Днепре на финише

"Неделю назад американские хирурги впервые дали наркоз новорожденному с весом 400 граммов, использовали именно такое оборудование, которое мы получили", - отметил главный врач учреждения Игорь Македонский.

"Количество операций малышам увеличится в 3,5 раза - до 7000 в год. Мы хотим, чтобы в случае проблем с детским здоровьем, родителям не приходилось ездить в другие регионы или за границу. Квалифицированную медицинскую помощь они смогут получить на месте", - отметил советник председателя Днепропетровской облгосадминистрации Юрий Голик.

Резниченко: строительство хирургического корпуса Центра матери и ребенка в Днепре на финише

Уже завершены работы на 5, 4 и 3-м этажах. Стены окрашены в яркие розовые, голубые и желтые цвета, устанавливается мебель. Здесь разместят отделение кардиохирургии, головы и шеи, реконструктивно-пластической хирургии.

Этажом ниже - приемное отделение и травмпункт. Для удобства здесь разместят компьютерный томограф и рентген-кабинет. Еще ниже обустроят зал лечебной физкультуры, бассейн, массажные кабинеты.

Резниченко: строительство хирургического корпуса Центра матери и ребенка в Днепре на финише

На каждом этаже - одноместные и двухместные палаты для малышей и их мам. Каждый этаж рассчитан на 25 мест.

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