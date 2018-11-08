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Резніченко: будівництво хірургічного корпусу Центру матері і дитини в Дніпрі на фініші

Новини » Політика    08.11.2018 - 15:04
Фото: Валентин Резніченко (прес-служба)
Фото: Валентин Резніченко (прес-служба)

Корпус буде відкрито у цьому році

У Дніпрі завершується будівництво хірургічного корпусу Центру матері та дитини ім. Руднєва. Про це розповів голова Дніпропетровської облдержадміністрації Валентин Резніченко, повідомляє його прес-служба.

"Розвиток країни - пріоритет президента України Петра Порошенка. Ми докорінно змінили підхід до відновлення інфраструктури області. Будуємо нові дитячі садки. Старі дороги не латаємо - замінюємо всі дорожнє покриття. Якщо реконструюємо лікарні - то відновлюємо їх вже практично "з нуля". Один з таких прикладів - хірургічний корпус Центру матері та дитини ім. Руднєва в Дніпрі. За два роки руїни перетворили в сучасну лікарню. Роботи вже на фініші. Відкриття - в цьому році", - заявив Резніченко.

Резніченко: будівництво хірургічного корпусу Центру матері і дитини в Дніпрі на фініші

В новому будинку замість однієї операційної буде шість. Вже закуплено і встановлено нове обладнання: ангіограф і наркозно-дихальна апаратура. Також в оперблоці буде встановлена сучасна система подачі повітря, автоматичні двері, антибактеріальне покриття стін.

Резніченко: будівництво хірургічного корпусу Центру матері і дитини в Дніпрі на фініші

"Тиждень тому американські хірурги вперше дали наркоз новонародженому з вагою 400 грамів, використовували саме таке обладнання, яке ми отримали", - зазначив головний лікар закладу Ігор Македонський.

"Кількість операцій малюкам збільшиться в 3,5 рази - до 7000 на рік. Ми хочемо, щоб у разі проблем з дитячим здоров'ям, батькам не доводилося їздити в інші регіони або за кордон. Кваліфіковану медичну допомогу вони зможуть отримати на місці", - зазначив радник голови Дніпропетровської облдержадміністрації Юрій Голик.

Резніченко: будівництво хірургічного корпусу Центру матері і дитини в Дніпрі на фініші

Вже завершені роботи на 5, 4 і 3-му поверхах. Стіни пофарбовані у яскраві рожеві, блакитні і жовті кольори, встановлюється меблі. Тут розмістять відділення кардіохірургії, голови і шиї, реконструктивно-пластичної хірургії.

Поверхом нижче - приймальне відділення та травмпункт. Для зручності тут розмістять комп'ютерний томограф та рентген-кабінет. Ще нижче облаштують зал лікувальної фізкультури, басейн, масажні кабінети.

Резніченко: будівництво хірургічного корпусу Центру матері і дитини в Дніпрі на фініші

На кожному поверсі - одномісні і двомісні палати для малюків і їх мам. Кожен поверх розрахований на 25 місць.

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