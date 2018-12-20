Резниченко стал лидером в рейтинге глав ОГА по выполненным обещаниям

Фото: Валентин Резниченко (пресс-служба ОГА)

Резниченко выполнил 88 своих обещаний из 120

Глава Днепропетровской областной государственной администрации (ОГА) Валентин Резниченко возглавил рейтинг глав ОГА Украины по количеству выполненных обещаний. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные аналитического портала "Слово и дело".

По данным портала, Резниченко выполнил 88 своих обещаний из 120. В частности, он обещал открыть хирургический корпус Центра Матери и Ребенка имени Руднева. Он сделал это, и корпус на этой неделе посетил президент Петр Порошенко.

Также глава ОГА обещал открыть 30 ресурсных комнат в школах Днепропетровской области и выполнил обещание.

Согласно отчету Днепропетровской ОГА за 2018 год, обнародованный советником Резниченко Юрием Голиком, администрация области капитально отремонтировала трассу Днепр-Запорожье и более 500 дорог в населенных пунктах. Также ОГА реконструировала, капитально отремонтировала и построила с нуля 53 детских садика, более 30 школ, 54 водовода.

Глава Харьковской областной государственной администрации Юлия Светличная заняла второе место среди ответственных глав ОГА. На ее счету 63 выполненных обещаний из 113 данных.

Так, Светличная пообещала, что будут отремонтированы кардиологическое и хирургическое отделения областной клинической больницы. В ноябре были отремонтированы не только они, а еще и лечебный корпус, а также поликлиническое и офтальмологическое отделения больницы.

Глава Харьковской ОГА также обещала, что до конца года в каждом районе области будет работать инклюзивный-ресурсный центр для детей с особыми потребностями. По состоянию на 30 октября 2018 года все районы Харьковской области охвачены услугами инклюзивного образования. На 27 районов региона создано 30 инклюзивных ресурсных центров и 15 ресурсных комнат.

Было обещано построить футбольные поля с искусственным покрытием в каждом районе области. Сейчас в области построено более 60 таких футбольных полей.

Председатель Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль дал 100 обещаний и 47 выполнил.

Еще в 2015 году он дал слово, что приложит максимум усилий для уменьшения потока нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть в Венгрию со стороны Закарпатья. Начались межведомственная пограничная операция "Граница" и оперативно-профилактические мероприятия "Мигрант". В течение 2016 года на украинско-венгерском участке границы было задержано 213 нелегальных мигрантов, а в 2017 году их количество сократилось до 84.

Москаль также обещал восстановить Боржавскую узкоколейку между Иршавой, Хмельником и Виноградовым. "Укрзализныця" совместно с Министерством инфраструктуры Украины, Закарпатской облгосадминистрацией и иностранными партнерами реализовала туристический проект, в рамках которого из города Гайворон Кировоградской области в Закарпатье прибыл паровоз ГР-280, построенный почти 70 лет назад в Германии. Благодаря этому в Украине запустили первый туристический поезд.