Резніченко став лідером у рейтингу голів ОДА за виконаними обіцянками

Фото: Валентин Резніченко (прес-служба ОДА)

Резніченко виконав 88 своїх обіцянок з 120

Голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації (ОДА) Валентин Резніченко очолив рейтинг голів ОДА України за кількістю виконаних обіцянок. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані аналітичного порталу "Слово і діло".

За даними порталу, Резніченко виконав 88 своїх обіцянок з 120. Зокрема, він обіцяв відкрити хірургічний корпус Центру Матері та Дитини імені Руднєва. Він зробив це, і корпус цього тижня відвідав президент Петро Порошенко.

Також голова ОДА обіцяв відкрити 30 ресурсних кімнат у школах Дніпропетровської області і виконав обіцянку.

Згідно зі звітом Дніпропетровській ОДА за 2018 рік, оприлюднений радником Резніченко Юрієм Голиком, адміністрація області капітально відремонтувала трасу Дніпро-Запоріжжі і понад 500 доріг в населених пунктах. Також ОДА реконструювала, капітально відремонтувала і побудувала з нуля 53 дитячі садки, понад 30 шкіл, 54 водоводи.

Голова Харківської обласної державної адміністрації Юлія Світлична посіла друге місце серед відповідальних голів ОДА. На її рахунку 63 виконаних обіцянок з 113 даних.

Так, Світлична пообіцяла, що будуть відремонтовані кардіологічне та хірургічне відділення обласної клінічної лікарні. У листопаді були відремонтовані не тільки вони, а ще й лікувальний корпус, а також поліклінічне та офтальмологічне відділення лікарні.

Голова Харківської ОДА також обіцяла, що до кінця року в кожному районі області буде працювати інклюзивний-ресурсний центр для дітей з особливими потребами. Станом на 30 жовтня 2018 року всі райони Харківської області охоплені послугами інклюзивної освіти. На 27 районів регіону створено 30 інклюзивних ресурсних центрів та 15 ресурсних кімнат.

Було обіцяно побудувати футбольні поля зі штучним покриттям у кожному районі області. Зараз в області збудовано понад 60 таких футбольних полів.

Голова Закарпатської обласної державної адміністрації Геннадій Москаль дав 100 обіцянок і 47 виконав.

Ще в 2015 році він дав слово, що докладе максимум зусиль для зменшення потоку нелегальних мігрантів, які намагаються проникнути в Угорщину з боку Закарпаття. Почалися міжвідомча прикордонна операція "Межа" і оперативно-профілактичні заходи "Мігрант". Протягом 2016 року на українсько-угорській ділянці кордону було затримано 213 нелегальних мігрантів, а у 2017 році їх кількість скоротилася до 84.

Москаль також обіцяв відновити Боржавську вузькоколійку між Іршавою, Хмільником та Виноградовим. "Укрзалізниця" спільно з Міністерством інфраструктури України, Закарпатською облдержадміністрацією та іноземними партнерами реалізувала туристичний проект, в рамках якого з міста Гайворон Кіровоградської області в Закарпатті прибув паровоз ГР-280, побудований майже 70 років тому в Німеччині. Завдяки цьому в Україні запустили перший туристичний поїзд.