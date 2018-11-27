Резниченко: ОТО Днепропетровской области лидируют по уровню финансовой состоятельности

Фото: Валентин Резниченко (пресс-служба)

Эксперты офиса реформ при Минрегионе проанализировали бюджеты 665 общин

Эксперты офиса реформ при Министерстве регионального строительства и ЖКХ проанализировали бюджеты 665 объединенных общин Украины за девять месяцев 2018 года. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко, передает пресс-служба ведомства.

По его словам, по отдельным показателям лидерство удерживают ОТО возглавляемой им области.

Рейтинг ОТО проводился по четырем показателям, характеризующих финансовые аспекты их деятельности, а именно: собственные доходы на одного жителя, динамика поступлений местных налогов и сборов, уровень дотационности бюджетов, удельный вес расходов на содержание аппарата управления.

В этом году собственные доходы на одного жителя Слобожанской ОТО Днепропетровской области составляют 15,7 тыс. грн. Это лучший бюджетный показатель среди громад с численностью от 10 до 15 тыс. жителей. Лидерство громада удерживает уже третий год подряд.

Вербковская ОТО – на второй строчке в группе от 5 до 10 тыс. жителей. Здесь на одного жителя приходится 11,2 тыс. грн.

В Троицкой ОТО собственные доходы на одного жителя – 17,9 тыс. грн. Она – абсолютный лидер среди общин с населением до 5 тыс. человек.

Наилучшую динамику в сегменте поступлений местных налогов и сборов демонстрирует Гречаноподиевская община. У нее самый высокий показатель прироста – в 7,3 раза. На втором месте – Новолатовская ОТО.

По результатам мониторинга, по некоторым показателям в десятку национальных лидеров вошла и Богдановская объединенная община.

"Децентрализация, инициированная президентом Украины Петром Порошенко, – одна из самых успешных реформ в государстве. Охватывает она и все большую территорию Днепропетровщины. Общины расширяют свои полномочия и получают дополнительные ресурсы на развитие. Наиболее успешными являются те территориальные объединения, которые постоянно наращивают свои доходы и привлекают инвестиции. По уровню финансовой состоятельности ОТО области удерживают лидерство во всеукраинском рейтинге", – отметил Резниченко.

По словам Янины Козюк, координатора по вопросам финансовой децентрализации экспертного офиса реформ при Министерстве регионального строительства и ЖКХ, повышение роли местных налогов и сборов, достижение их максимально возможной мобилизации должно быть одной из приоритетных задач для органов местного самоуправления.

"Это, в свою очередь, будет способствовать усилению финансовой устойчивости и самостоятельности местных бюджетов, эффективности использования имеющегося фискального потенциала соответствующих территорий и, как следствие, улучшению уровня и качества предоставляемых услуг жителям общин. Формирование значительной части собственных доходов местных бюджетов - в прямой зависимости от того, насколько эффективно органы местного самоуправления смогут организовать весь комплекс работ по внедрению и мобилизации местных налогов и сборов", - сказала эксперт.

В настоящее время в Днепропетровской области созданы 62 объединенные общины из 91 запланированных.

26 ноября была создана первая в регионе община с центром в городе областного значения, в которую вошли Покров и Шолоховский сельсовет Никопольского района. Всего в Украине механизмом присоединения сельских и поселковых советов к городам областного значения воспользовались 46 общин, которые стали частью 21-го крупного города.