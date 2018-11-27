Резніченко: ОТГ Дніпропетровської області лідирують за рівнем фінансової спроможності

Фото: Валентин Резніченко (прес-служба)

Експерти офісу реформ при Мінрегіоні проаналізували бюджети 665 громад

Експерти офісу реформ при Міністерстві регіонального будівництва і ЖКГ проаналізували бюджети 665 об'єднаних громад України за дев'ять місяців 2018 року. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко, передає прес-служба відомства.

За його словами, за окремими показниками лідерство утримують ОТГ очолюваної ним області.

Рейтинг ОТГ проводився за чотирма показниками, що характеризують фінансові аспекти їх діяльності, а саме: власні доходи на одного жителя, динаміка надходжень місцевих податків і зборів, рівень дотаційності бюджетів, питома вага витрат на утримання апарату управління.

У цьому році власні доходи на одного жителя Слобожанської Дніпропетровської області становлять 15,7 тис. грн. Це кращий бюджетний показник серед громад з чисельністю від 10 до 15 тис. жителів. Лідерство громада утримує вже третій рік поспіль.

Вербковская ОТГ – на другій сходинці в групі від 5 до 10 тис. жителів. Тут на одного жителя припадає 11,2 тис. грн.

В Троїцькій ОТГ власні доходи на одного жителя – 17,9 тис. грн. Вона – абсолютний лідер серед громад з населенням до 5 тис. чоловік.

Найкращу динаміку в сегменті надходжень місцевих податків і зборів демонструє Гречаноподієвська громада. У неї найвищий показник приросту – в 7,3 рази. На другому місці – Новолатівська ОТГ.

За результатами моніторингу, за деякими показниками в десятки національних лідерів увійшла і Богданівська об'єднана громада.

"Децентралізація, ініційована президентом України Петром Порошенко, – одна з найбільш успішних реформ у державі. Вона охоплює і все більшу територію Дніпропетровщини. Громади розширюють свої повноваження і отримують додаткові ресурси на розвиток. Найбільш успішними є ті територіальні об'єднання, які постійно нарощують свої доходи і залучають інвестиції. За рівнем фінансової спроможності ОТГ області утримують лідерство у всеукраїнському рейтингу", – зазначив Резніченко.

За словами Яніни Козюк, координатора з питань фінансової децентралізації експертного офісу реформ при Міністерстві регіонального будівництва і ЖКГ, підвищення ролі місцевих податків і зборів, їх досягнення максимально можливої мобілізації повинно бути однією з пріоритетних завдань для органів місцевого самоврядування.

"Це, в свою чергу, сприятиме посиленню фінансової стійкості і самостійності місцевих бюджетів, ефективності використання наявного фіскального потенціалу відповідних територій і, як наслідок, поліпшення рівня та якості послуг жителям громад. Формування значної частини власних доходів місцевих бюджетів - у прямій залежності від того, наскільки ефективно органи місцевого самоврядування зможуть організувати весь комплекс робіт по впровадженню та мобілізації місцевих податків і зборів", - сказала експерт.

В даний час в Дніпропетровській області створено 62 об'єднані громади з 91 запланованих.

26 листопада була створена перша в регіоні громада з центром в місті обласного значення, у яку увійшли Покров і Шолоховська сільська рада Нікопольського району. Всього в Україні механізмом приєднання сільських та селищних рад до міст обласного значення скористалися 46 громад, які стали частиною 21-го великого міста.