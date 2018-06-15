Резниченко: одновременно с новым строительством мы достраиваем то, до чего 20 лет никому не было дела

Начались приготовления перед укладкой асфальта на достраиваемом мосту на окружной дороге вокруг Днепра

Председатель Днепропетровской областной государственной администрации (ОГА) Валентин Резниченко сообщил сегодня, что в настоящее время начались последние приготовления перед укладкой асфальта на достраиваемом мосту на окружной дороге вокруг города Днепр. Об этом сообщили в пресс-службе главы ОГА.

Как отмечается, за два месяца с начала работ вся конструкция моста уже собрана.

Кроме того, по словам Резниченко, Днепропетровская ОГА за это время практически восстановила всю документацию по объездной дороге так, чтобы ее можно было достроить до Южного моста областного центра.

"Этот мост, как и вся окружная, были брошены "крепкими хозяйственниками". Поэтому одновременно с новым строительством, которое мы ведем по всей области, мы достраиваем и реконструируем то, до чего пару десятков лет никому не было дела", - сказал Резниченко.

Фото: мост на окружной до начала работ

Фото: мост на окружной сейчас

"Спасибо всем налогоплательщикам Днепропетровской области. Все, что мы строим - это уплаченные вами налоги и децентрализация власти, инициированная президентом Петром Порошенко", - отметил Резниченко.

Завтра будет ровно два месяца как мы, продравшись через бюрократию и пофигизм, начали достройку путепровода на объездной Днепра, из-за которого вот уже несколько лет все вынуждены были пользоваться петлей, а, по сути, объездной объездной. За два месяца мы собрали всю конструкцию и сейчас идут последние приготовления перед, собственно, укладкой асфальта. Да, строить с ноля всегда приятнее - можно воплотить любой замысел, соответсвующий существующим странным нормам. Но, зачастую, одновременно с новым строительство, мы достраиваем и реконструируем то, до чего пару десятков лет никому не было дела. Параллельно мы восстанавливаем всю документацию по этой Объездной так, чтобы можно было ее достроить до Южного моста. Победим и это. Спасибо всем налогоплательщикам в Днепропетровской области. Все, что мы строим - это уплаченные вами налоги и Децентрализация. #Команда_Порошенко #Днепропетровская_Область Опубліковано Юрієм Голиком 13 червня 2018 р.

Напомним, бюджет области на 2018 год предусматривает рекордную сумму, выделяемую на строительство дорог – 1 млрд грн. В текущем году Днепропетровская ОГА планирует привести в порядок 130 дорог, в частности, будет завершено обновление всех основных дорог в населенных пунктах области.

В следующем году Днепропетровская ОГА намерена ремонтировать дороги между городами и селами, которые теперь находятся на балансе обладминистрации.

За последние три года в Днепропетровской области капитально отремонтированы около 500 коммунальных дорог и около 70 км трасс государственного значения в криворожском, донецком, полтавском и запорожском направлениях.