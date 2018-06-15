Резніченко: одночасно з новим будівництвом ми добудовуємо те, до чого 20 років нікому не було справи

Почалися приготування перед укладанням асфальту на мосту, що добудовується на окружній дорозі навколо Дніпра

Голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації (ОДА) Валентин Резніченко повідомив сьогодні, що в даний час почалися останні приготування перед укладанням асфальту на мосту, що добудовується на окружній дорозі навколо міста Дніпро. Про це повідомили в прес-службі голови ОДА.

Як зазначається, за два місяці з початку робіт вся конструкція мосту вже зібрана.

Крім того, за словами Резніченка, Дніпропетровська ОДА за цей час практично відновила всю документацію по об'їзній дорозі так, щоб її можна було добудувати до Південного мосту обласного центру.

"Цей міст, як і вся окружна, були кинуті "міцними господарниками". Тому одночасно з новим будівництвом, яке ми ведемо по всій області, ми добудовуємо і реконструюємо те, до чого пару десятків років нікому не було справи", - сказав Резніченко.

Фото: міст на окружній до початку робіт

Фото: міст на окружній зараз

"Спасибі всім платникам податків Дніпропетровської області. Все, що ми будуємо - це сплачені вами податки і децентралізація влади, ініційована президентом Петром Порошенком", - зазначив Резніченко.

Завтра буде рівно два місяці як ми, продершись через бюрократію і пофігізм, почали добудову шляхопроводу на об'їзній Дніпра, з-за якого ось вже кілька років всі змушені були користуватися петлею, а, по суті, об'їзної об'їзної. За два місяці ми зібрали всю конструкцію і зараз йдуть останні приготування перед, власне, укладанням асфальту. Так, будувати з нуля завжди приємніше - можна втілити будь-який задум, відповідний існуючим дивним нормам. Але, найчастіше, одночасно з новим будівництво, ми добудовуємо і реконструюємо те, до чого пару десятків років нікому не було справи. Паралельно ми відновлюємо всю документацію щодо цієї Об'їзної так, щоб можна було її добудувати до Південного мосту. Переможемо і це. Спасибі всім платникам податків у Дніпропетровській області. Все, що ми будуємо - це сплачені вами податки і Децентралізація. #Команда_Порошенко #Днепропетровская_Область Опубліковано Юрієм Голиком 13 червня 2018 р.

Нагадаємо, бюджет області на 2018 рік передбачає рекордну суму, що виділяється на будівництво доріг – 1 млрд грн. У поточному році Дніпропетровська ОДА планує привести в порядок 130 доріг, зокрема, буде завершено оновлення всіх основних доріг в населених пунктах області.

Наступного року Дніпропетровська ОДА має намір ремонтувати дороги між містами і селами, які тепер перебувають на балансі обладміністрації.

За останні три роки в Дніпропетровській області капітально відремонтовано близько 500 комунальних доріг і близько 70 км трас державного значення в криворізькому, донецькому, полтавському та запорізькому напрямках.