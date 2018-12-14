Резниченко: Днепропетровская ОГА завершила строительство спорткомплекса в пгт Слобожанское

Фото: Валентин Резниченко (пресс-служба)

Всего Днепропетровская ОГА строит 20 подобных комплексов по всей области

Днепропетровская облгосадминистрация завершила строительство спорткомплекса в пгт Слобожанское. Об этом сообщил в Facebook глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

"Завершили строительство большого спортивного комплекса в пгт Слобожанское (расположено рядом с городом Днепр, - ред.). Построен "с нуля" примерно за один год", - написал Резниченко.

Он рассказал, что внутри спорткомплекса расположены большой зал для минифутбола, баскетбола, волейбола, гандбола и тенниса, а также тренажерный зал.

Фото: спорткомплекс в пгт Слобожанское (пресс-служба)

В новом здании есть конференц-зал, номера для проживания спортсменов, приезжающих на соревнования, зал боевых видов спорта, зал для фитнеса, сауна, бильярдный зал и кафетерий.

Резниченко также сообщил, что рядом со спорткомплексом строится бассейн на 25 метров.

Всего Днепропетровская ОГА строит 20 подобных комплексов по всей области.

Фото: facebook.com/Valentyn.Reznichenko

Ранее усилиями Днепропетровской ОГА в Слобожанском был построен детский садик на 220 мест, который в сентябре 2016 года открывал президент Украины Петр Порошенко. Этот садик стал первым в Украине, который местные власти возвели "с нуля" за все годы независимости.

Кроме того, тут построили новый жилой 9- этажный дом для жителей Слобожанской ОТГ, стоящих в очереди на получение жилья.

"Областная администрация вкладывает деньги в развитие инфраструктуры области и территориальных громад. Наш бюджет развития достиг рекордным 3,5 млрд гривен. И все это стало возможным благодаря децентрализации власти, которую три года назад инициировал президент Петр Порошенко. Главное для нас - реализовать поставленные им задачи и показать людям, что перемены к лучшему возможны и реальны", - сказал Резниченко.