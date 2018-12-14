Резніченко: Дніпропетровська ОДА завершила будівництво спорткомплексу в смт Слобожанське

Фото: Валентин Резніченко (прес-служба)

Всього Дніпропетровська ОДА будує 20 подібних комплексів по всій області

Дніпропетровська облдержадміністрація завершила будівництво спорткомплексу в смт Слобожанське. Про це повідомив у Facebook голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.

"Завершили будівництво великого спортивного комплексу в смт Слобожанське (розташоване поруч з містом Дніпро, - ред.). Побудований "з нуля" приблизно за один рік", - написав Резніченко.

Він розповів, що всередині спорткомплексу розташовані великий зал для мініфутболу, баскетболу, волейболу, гандболу та тенісу, а також тренажерний зал.

Фото: спорткомплекс в смт Слобожанське (прес-служба)

У новій будівлі є конференц-зал, номери для проживання спортсменів, які приїжджають на змагання, зал бойових видів спорту, зал для фітнесу, сауна, більярдний зал і кафетерій.

Резніченко також повідомив, що поряд зі спорткомплексом будується басейн на 25 метрів.

Всього Дніпропетровська ОДА будує 20 подібних комплексів по всій області.

Фото: facebook.com/Valentyn.Reznichenko

Раніше зусиллями Дніпропетровської ОДА в Слобожанському був побудований дитячий садок на 220 місць, який у вересні 2016 року відкривав президент України Петро Порошенко. Цей садочок став першим в Україні, який місцева влада звела "з нуля" за всі роки незалежності.

Крім того, тут побудували новий житловий 9-поверховий будинок для жителів Слобожанської ОТГ, що стоять в черзі на отримання житла.

"Обласна адміністрація вкладає гроші в розвиток інфраструктури області та територіальних громад. Наш бюджет розвитку досяг рекордних 3,5 млрд гривень. І все це стало можливим завдяки децентралізації влади, яку три роки тому ініціював президент Петро Порошенко. Головне для нас - реалізувати поставлені їм завдання і показати людям, що зміни на краще можливі і реальні", - сказав Резніченко.