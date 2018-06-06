Резниченко: Днепропетровская ОГА впервые возводит многоэтажку под социальное жилье

В Слобожанский общине Днепропетровской области строят современную девятиэтажку

В Слобожанской общине Днепропетровской области строят современную и комфортную девятиэтажку. Об этом сообщил председатель ДнепрОГА Валентин Резниченко, сообщает пресс-служба ведомства.

По его словам, в новых квартирах будут жить люди, которые стояли в очереди на получение жилья. Сейчас подрядчики строят уже восьмой этаж здания и утепляют фасад.

"Слобожанская община - одна из лидирующих в Украине, ведь она активно развивается. В 2016 году президент Украины Петр Порошенко открыл там современный детсад на 220 мест, построенный "с нуля". Сейчас рядом мы строим спорткомплекс и девятиэтажку для 106 семей, которые стоят в очереди на получение жилья. Все это - результат децентрализации власти", - рассказал Валентин Резниченко.

Подрядчики уже возвели семь этажей дома для очередников, установили там окна, частично смонтировали электросеть, индивидуальное отопление, водоснабжение, вентиляцию и канализацию. Сейчас они строят уже восьмой этаж, утепляют фасад, в квартирах укладывают плитку и шпаклюют стены. Позже будут клеить обои, установят сантехнику и кухонные плиты. В каждом из двух подъездов будут тепловые насосы, лифты и подъемники.

По данным представителя исполкома Слобожанского поселкового совета Тамилы Жорняк, жилье в этом доме получат 106 семей воинов АТО, учителей, медиков, многодетных инвалидов, одиноких матерей, детей-сирот.

Общая площадь новостройки - более 10 тыс. квадратных метров. В ней будет 54 однокомнатных, 34 двухкомнатных и 18 трехкомнатных квартир.

Рядом с домом обустроят детские площадки, заасфальтируют дорожки и высадят деревья. Все работы планируется завершить в 2018 году.