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Резніченко: Дніпропетровська ОДА вперше зводить багатоповерхівку під соціальне житло

НовиниПолітика    06.06.2018 - 15:38
Фото: Валентин Резніченко (прес-служба)
Фото: Валентин Резніченко (прес-служба)

У Слобожанський громаді Дніпропетровської області будують сучасну дев'ятиповерхівку

У Слобожанській громаді Дніпропетровської області будують сучасну і комфортну дев'ятиповерхівку. Про це повідомив голова ДніпрОДА Валентин Резніченко, повідомляє прес-служба відомства.

За його словами, в нових квартирах будуть жити люди, які стояли в черзі на отримання житла. Зараз підрядники будують вже восьмий поверх будівлі і утеплюють фасад.

"Слобожанська громада - одна з лідируючих в Україні, адже вона активно розвивається. У 2016 році президент України Петро Порошенко відкрив там сучасний дитсадок на 220 місць, побудований "з нуля". Зараз поруч ми будуємо спорткомплекс і дев'ятиповерхівку для 106 сімей, які стоять у черзі на отримання житла. Все це - результат децентралізації влади", - розповів Валентин Резніченко.

Підрядники вже звели сім поверхів будинку для черговиків, встановили там вікна, частково змонтували електромережу, індивідуальне опалення, водопостачання, вентиляцію й каналізацію. Зараз вони будують вже восьмий поверх, утеплюють фасад, в квартирах укладають плитку і стіни шпаклюють. Пізніше будуть клеїти шпалери, встановлять сантехніку і кухонні плити. У кожному з двох під'їздів будуть теплові насоси, ліфти і підйомники.

За даними представника виконкому Слобожанського селищної ради Таміли Жорняк, житло в цьому будинку отримають 106 сімей воїнів АТО, вчителів, медиків, багатодітних інвалідів, одиноких матерів, дітей-сиріт.

Загальна площа новобудови - понад 10 тис. квадратних метрів. У ній буде 54 однокімнатних, 34 18 двокімнатних та трикімнатних квартир.

Поруч з будинком облаштують дитячі майданчики, заасфальтують доріжки і висадять дерева. Всі роботи планується завершити в 2018 році.

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Теги публікації: строительство, ДнепрОГА, Резниченко, Днепропетровская область  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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