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Різке похолодання та снігопад. Погода в Україні сьогодні погіршиться: прогноз

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Київ, Вівторок 21 грудня 2021 06:00
Різке похолодання та снігопад. Погода в Україні сьогодні погіршиться: прогноз Фото: в Україну прийшло різке похолодання (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні сьогодні різко похолодало, а також пішов сніг. У північних областях вночі буде до -12.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на УкрГідрометцентр.

Прогноз в усіх областях

Снігопади прогнозують у всіх областях, так само і зниження температури повітря. За прогнозом синоптиків, температура повітря складе:

  • на заході вдень -1-8, а вночі -7-10,
  • на півночі вдень -8-11, а вночі -9-11,
  • на сході вдень -5-8, а вночі -8-11,
  • на півдні вдень -1-4, а вночі -2-5,
  • у центрі вдень -5-9, а вночі -7-9.

Різке похолодання та снігопад. Погода в Україні сьогодні погіршиться: прогноз

Прогноз у Києві

У столиці сьогодні також похолодає. Температура повітря опуститься до -9 градусів вдень.

Нагадаємо, киянам розповіли, як готуватись до -13 морозу.

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