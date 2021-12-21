Різке похолодання та снігопад. Погода в Україні сьогодні погіршиться: прогноз
Фото: в Україну прийшло різке похолодання (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Україні сьогодні різко похолодало, а також пішов сніг. У північних областях вночі буде до -12.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на УкрГідрометцентр.
Прогноз в усіх областях
Снігопади прогнозують у всіх областях, так само і зниження температури повітря. За прогнозом синоптиків, температура повітря складе:
- на заході вдень -1-8, а вночі -7-10,
- на півночі вдень -8-11, а вночі -9-11,
- на сході вдень -5-8, а вночі -8-11,
- на півдні вдень -1-4, а вночі -2-5,
- у центрі вдень -5-9, а вночі -7-9.
Прогноз у Києві
У столиці сьогодні також похолодає. Температура повітря опуститься до -9 градусів вдень.
Нагадаємо, киянам розповіли, як готуватись до -13 морозу.