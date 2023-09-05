Резидентство для іноземців онлайн: Кабмін визначив механізм

Кабінет міністрів України прийняв постанову, яка визначає механізм отримання резидентства для іноземців в онлайн-форматі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства цифрової трансформації України.
Як зазначають у відомстві, таке рішення є кроком до е-резидентства. Воно дозволить іноземцям відкривати бізнес та сплачувати податки в Україні онлайн.
Здобути статус резидента можна буде без відвідування України.
У Мінцифри уточнюють, що постанова регулює:
Сервіс отримання резидентства в онлайн-форматі хочуть запустити після завершення розробки та тестування інформаційної системи.
Нагадаємо, український парламент ще у жовтні 2022 року ухвалив закон про електронне резидентство. Він передбачає запровадження спеціального статусу для іноземців, який відкриває можливість вести бізнес в Україні.
Більш детально про е-резидентство можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.
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