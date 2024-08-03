Резиденцію лідера ХАМАС замінували завербовані Моссадом іранські силовики, - The Telegraph

Початковий план полягав у вбивстві Ханії у травні на похоронах президента Ірану Ібрагіма Раїсі, який загинув в авіакатастрофі.

Двоє іранських чиновників повідомили виданню, що операція не була проведена через велику кількість людей всередині будівлі та високу ймовірність провалу.

Замість цього двоє агентів розмістили вибухові пристрої в трьох кімнатах пансіонату КВІР на півночі Тегерана, де міг зупинитися Ханія.

За словами офіційних осіб, які мають записи з камер відеоспостереження будівлі, було помічено, як агенти входили та виходили з кількох кімнат протягом декількох хвилин.

Кажуть, що потім оперативники втекли з країни, але мали джерело в Ірані. О другій годині ночі в середу з-за кордону вони підірвали вибухівку в кімнаті, де перебував Ханія.

Вважається, що Моссад завербувало агентів підрозділу захисту високопосадовців Ансар аль-Махді в Тегерані. "Тепер вони впевнені, що Моссад найняв агентів із підрозділу охорони Ансар аль-Махді", — сказав Telegraph чиновник КВІР.

"Після подальшого розслідування вони виявили додаткові вибухові пристрої в двох інших кімнатах", - додав він.

Другий чиновник з елітних військових сил КВІР сказав виданню, що "це приниження для Ірану та серйозне порушення безпеки".

Посадовець сказав, що була створена робоча група, щоб виробити ідеї зображення вбивства як такого, що не стосується порушення безпеки.

"Це все ще питання для всіх, як це сталося, я не можу зрозуміти. Має бути щось вище в ієрархії, про що ніхто не знає", – додав чиновник.

Зараз у КВІР різні сектори звинувачують один одного у невдачах, повідомило перше джерело.

Есмаїл Каані, командувач силами КВІР "Кудс", заявив, що порушення "принизило всіх", і закликав "звільнити, заарештувати та, можливо, стратити" винуватців.

"Верховний керівник кілька разів викликав усіх командувачів за останні два дні, він хоче отримати відповіді", - повідомив чиновник.