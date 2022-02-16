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Резидентами "Дія.City" стали 55 компаний. Среди них - Samsung, Rozetka, monobank

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Среда 16 февраля 2022 15:37
Резидентами "Дія.City" стали 55 компаний. Среди них - Samsung, Rozetka, monobank Фото: Резидентами "Дія.City" стали 55 компаний (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Министерство цифровой трансформации получило больше 70 заявлений от компаний, которые желают стать резидентами "Дія.City". В то же время, уже 55 были официально включены.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал министра цифровой трансформации Михаила Федоров.

Резидентами "Дія.City" уже стали такие гиганты, как:

  • Reface;
  • Roosh;
  • Monobank;
  • MacPaw;
  • Revolut;
  • Samsung;
  • Softserve;
  • RIA.com;
  • Rozetka.

С полным перечнем компаний можно ознакомиться на официальном сайте "Дія"

"Заявки продолжают поступать. Мы консультируем компании по поступлению и особенностям работы в рамках спецпространства", - отмечает пресс-служба.

Трем компаниям было официально отказано, поскольку они подавали заявки как стартапы, которые были основаны больше двух лет назад, что нарушает критерии "Дія.City".

Напомним, РБК-Украина писало о том, что "Дія" провела недавно саммит по случаю своего 2-летия. Издание раскрыло все подробности нововведений.

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Дия Министерство цифровой трансформации
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