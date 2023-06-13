"Режим тиші". У Кіровоградській області вводять низку заборон при повітряній тривозі

"Рада оборони Кіровоградської області ухвалила рішення про дотримання режиму тиші під час повітряної тривоги", - зазначив чиновник.

За його словами, такий "режим тиші" передбачає заборону використання експлуатації сільгосптехніки, виробничих установок, машин і агрегатів.

Заборона на салюти в Україні

Нагадаємо, ще у травні президент України Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає заборону на використання салютів та феєрверків в Україні.

При цьому в Києві місцева влада, крім салютів, також заборонила їзду автомобілів без глушника.