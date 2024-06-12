Режим економії. Що не так із кондиціонерами та чому українців просять обходитися без них

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Чому українців просять відмовитись від кондиціонерів

Традиційно літні місяці, особливо липень та перші дві декади серпня, є складними з точки зору навантаження на генерацію. Оскільки через високі температури по максимуму працюють холодильне обладнання та кондиціонери. У цей час рівень споживання зростає майже до зимового.

Цього року російські удари по енергетиці вибили близько 9 ГВт генерації. При тому, що минулої зими пік споживання становив 18 ГВт. Фактично на сьогодні знищено половину генерації від тієї, яка залишалася на початок весни 2024 року.

Власне тому критичне навантаження на енергосистему спостерігається вже зараз. Минулого тижня повідомлялося про найскладнішу ситуацію за останні кілька днів.

Зокрема, директор компанії YASNO Сергій Коваленко наголошував, що якщо українці не перейдуть на режим економії, доведеться вдаватися до екстрених відключень.

"Я розумію, що на вулиці спекотно. Але історія така, що вже навіть постачання на об'єкти критичної інфраструктури під час екстрених може перериватися. Подумайте про це наступного разу, коли включатимете кондиціонер", - написав він у своєму Facebook.

Акцент на кондиціонерах робив заступник міністра енергетики Микола Колесник, пояснюючи необхідність економити електроенергію.

"Дійсно. Кондиціонери є одними із досить енергоємних приладів серед побутових", - говорив він в ефірі телемарафону.

За його словами, влітку температура лише зростатиме, вочевидь, збільшуватиметься і застосування кондиціонерів. Тому вже зараз українців закликають населення та бізнес мінімізувати їх використання чи не включати взагалі. А також просять знаходити інші варіанти провітрювання приміщень.

Де відключать кондиціонери за розпорядженням Кабміну

Після закликів обходитися без кондиціонерів стало відомо про тендер національного оператора системи передачі "Укренерго" майже на 630 тисяч гривень. Компанія планувала закупити чотири комплекти кондиціонерних систем.

Заявка в Prozorro була оприлюднена 3 червня, коли енергосистема вже зазнавала великого дефіциту, в тому числі через спеку, яка збільшила споживання охолоджувальними приладами. У результаті попри те, що заміна спліт-систем, яким по 16 та 13 років, готувалася заздалегідь і мала забезпечити безперебійне охолодження технічних приміщень, тендер скасували.

Щоб покращити ситуацію в енергосистемі, в уряді вирішили знизити споживання та "почати зі своїх кабінетів".

"Перед усіма органами державної влади є завдання зменшити споживання електроенергії", - заявив прем'єр Денис Шмигаль.

Відповідно до розпорядження №510-р від 7 червня 2024 року, міністерства, центральні органи виконавчої влади, обласні (військові) адміністрації та Секретаріат Кабміну зобов'язали до 31 грудня перейти в режим економії.

Для цього у приміщеннях зазначених органів, а також державних підприємств, установ та організацій припиняють використання кондиціонерів та вимикають зовнішнє освітлення будівель та прилеглих територій.

Заходи не застосовуються до лікарень та підприємств, для яких кондиціювання повітря є частиною технологічного процесу, а освітлення - технічними заходами організації дорожнього руху.

Крім того, цим розпорядженням рекомендують перейти на економію Верховній раді, Офісу президента, судовим, правоохоронним та іншим державним органам. А місцевому самоврядуванню на додачу - обмежити освітлення вулично-дорожньої мережі та парків.

Заходи щодо економії не застосовуються до електричної енергії, яка виробляється на власних генеруючих установках споживачів для власних потреб.

Чому вирішили відключити кондиціонери у школах та вишах

Напередодні стало відомо, що вимога щодо економії електроенергії поширюється на школи та інші навчальні заклади.

Зокрема, Міністерство освіти і науки доручило навчальним закладам, установам та організаціям, що належать до сфери його управління, не включати кондиціонери. Про це йдеться у листі від 10 червня за підписом заступника міністра Андрія Вітренко.

У ньому посилаються на розпорядження №510-р. Таким чином, школи, училища, вищі та організації у сфері управління МОН мають виконувати передбачені заходи. Тобто до 31 грудня не використовувати:

кондиціонери

зовнішнє освітлення будівель та прилеглої території

Вимога не стосується шкіл, вишів та установ, які виробляють електроенергію на своїх генеруючих установках для власних потреб.

Скільки споживає побутовий кондиціонер

Як і будь-який інший електричний пристрій, кондиціонер споживає електроенергію. Електрочайник, праска, пральна машина або мікрохвильова піч теж споживають електроенергію, проте нікому не спадає на думку на цій підставі відмовлятися від них.

Споживання побутовими кондиціонерами є на рівні інших приладів. Наприклад, кондиціонер на кімнату площею 25 квадратних метрів залежно від режиму та заданої температури споживає від 0,1 до 1,0 кВт. Тому важко визначити, скільки електрики він "потягне" за місяць.

Споживання залежить від потужності та тривалості роботи. Потужність зазвичай вказана на корпусі чи документації. Наприклад, якщо кондиціонер має потужність 1,0 кВт і працює 10 годин, споживання складе 10 кВт*год.

Однак споживання залежить від конкретної моделі, умов експлуатації та низки інших факторів, таких як температура зовнішнього повітря, задана температура, режим і так далі.

Для порівняння середнє споживання іншими побутовими приладами:

LED-телевізори - 0,3-0,5 кВт*год

персональні комп'ютери - 0,3-0,5 кВт*год

праски - 2-2,5 кВт*год

електрочайники - 1,5-2,5 кВт*год

фени - 1-2,5 кВт*год

мікрохвильові печі - 0,7-2,1 кВт*год

пральні машини - 1,8-2,3 кВт*год

бойлери - 1,5-2,5 кВт*год

холодильники - 0,1-0,2 кВт*год

пилососи - 1,5-2,5 кВт*год

Зазначимо, кондиціонери мають менше енергоспоживання, ніж чайники, фени та пилососи, проте фактичний обсяг визначає якраз тривалість роботи.

Згідно з розрахунками німецької Федеральної асоціації управління енергетики та водними ресурсами (BDEW), споживання енергії будинку розподіляється так:

28% - телевізори, ігрові приставки та комп'ютери

14% - прання та сушіння одягу

13% - освітлення

11% - холодильники та морозильники

9% - приготування їжі

8% - миття посуду (за наявності посудомийної машини)

У місячному розрізі найбільш витратними побутовими приладами є комп'ютер, холодильник (працює цілодобово), телевізор (часта фонова робота), пральна машина, кондиціонер та бойлер.

Мікрохвильові печі, чайники, духовки, плити, праски, фени та пилососи різко підвищують навантаження на мережу. Тому ними не рекомендують користуватися в години пікового навантаження вранці та ввечері.

При підготовці матеріалу використовувалися: заяви представників енергетичних компаній та Міністерства енергетики, розпорядження Кабінету міністрів № 510-р та лист Міністерства освіти і науки, дані з відкритих джерел.