Резервы Украины выросли за месяц на 900 млн долларов благодаря кредиту МВФ

Размер международных резервов Украины в течение ноября 2021 года вырос на 894,20 млн долларов (на 3,0%). На 1 декабря размер резервов составил 30 548,49 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ .

По данным НБУ, с начала года резервы выросли на 1 415,60 млн долларов (на 4,9%).

Как отмечается в сообщении НБУ, в ноябре резервы выросли на 3%, прежде всего, благодаря поступлению второго транша от Международного валютного фонда по программе stand-by объемом 500 млн специальных прав заимствований (около 700 млн долларов).